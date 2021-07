GP Grã-Bretanha, F1: A Mercedes pode ganhar mais que um décimo com atualizações? | AutoSport

O jornalista britânico da Sky Sports, Ted Kravitz julga que a Mercedes está a baixar propositadamente as expectativas sobre o potencial ganho das atualizações para o GP da Grã-Bretanha.

“A Mercedes minimizou a situação. Fala-se com as pessoas no paddock ou com os pilotos e eles dizem ‘vale um décimo, um décimo e meio, se formos otimistas’. Não há hipótese de ganharem apenas um décimo! Estão a baixar as expectativas do jogo. Eles não querem ser demasiado promissores e depois não cumprirem”, afirmou Kravitz na Sky Sports.

As atualizações nos monolugares de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas são visíveis na área dos barge boards, a zona junto das entradas de ar laterais e no fundo do chassis. Tratam-se apêndices aerodinâmicos apelidados de “venetian blind”.