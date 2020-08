GP Grã-Bretanha F1: A ‘louca’ última volta de Lewis Hamilton

Sendo o piloto ganhou o título mundial de 2008 nas últimas centenas de metros da última volta, Lewis Hamilton sabe uma coisa ou duas sobre finais dramáticos. Mas já há muito que não vivia um final tão dramático como a deste Grande Prémio da Grã-Bretanha de F1, quando foi obrigado a ‘coxear’ até à meta em apenas três rodas, com o Red Bull de Max Verstappen a aproximar-se rapidamente.



Pode ver e ouvir como os acontecimentos se desenrolaram da perspetiva de Hamilton, completo com o diálogo via rádio com o engenheiro Pete Bonnington – no vídeo da câmara de bordo acima, incluindo o momento em que o pneu do seis vezes campeão se esvaziou: CLIQUE AQUI

“Eu estava constantemente a olhar para o pneu, que estava a funcionar bem. Estava a tentar avaliar o seu desgaste, mas não tinha qualquer sensação de que estivesse particularmente gasto. Depois na reta maior, pude sentir a queda das rotações do motor quando se começa a ter fricção extra e a não rodar à mesma velocidade. Senti também o equilíbrio do carro a inclinar-se para a esquerda.

Senti pânico, por um segundo, e quase não consegui fazer a curva 7, mas depois disso consegui rodar nas seguintes curvas”.

No calor do momento, com a adrenalina, suponho que o instinto de luta pela sobrevivência se manifesta” disse Lewis Hamilton, que teve que cumprir o resto do percurso, mas como se pode perceber no vídeo, com Pete Bonnington a avisá-lo da recuperação de Max Verstappen, que estava a cerca de 30 segundos e terminou a cinco: “No calor do momento em que se sente a adrenalina, acho que o instinto de ‘luta pela sobrevivência’ se revela. Fui capaz de me manter calmo e realmente comedido e tentar trazer o carro para casa. Mas claro que depois de começar a pensar nas coisas que poderiam ter acontecido, se o pneu saísse da jante numa curva de alta velocidade ou algo do género. Por isso, sinto-me incrivelmente grato por termos conseguido vencer. Quando ouvia dizer que o Max estava a apanhar-me a uma velocidade louca, entrei no Hangar a direito e consegui ouvir [ Bonnington] a dizer 19 segundos nessa altura, por isso estava a tentar ganhar velocidade naquela reta, mas a roda estava a fazer uma verdadeira confusão e eu estava a pensar como é que vou passar por estas últimas cantos sem perder muito tempo? Felizmente cheguei às duas últimas curvas, e ainda ouvi 7, 6, 5… e consegui manter a calma. Estou muito grato”.