GP Grã-Bretanha F1, 40 voltas: Leclerc mantém liderança | AutoSport

Depois da “dança” das paragens, Charles Leclerc mantém ainda a liderança da corrida do GP da Grã-Bretanha. Lewis Hamilton cumpriu os 10 segundos de penalização na sua paragem e com isso viu Valtteri Bottas subir ao segundo posto. Hamilton chegou à traseira do monolugar de Bottas e o finlandês recebeu a ordem da equipa para trocar de lugar com o britânico.

Lando Norris perdeu a posição para Bottas, com um pitstop lento devido a um problema ao colocar o pneu direito traseiro. É 4º, com o seu colega de equipa no 5º posto.

Carlos Sainz é 6º, Fernando Alonso é 7º, Lance Stroll atrás do espanhol, Pierre Gasly no 9º e Esteban Ocon fecha os 10 primeiros.

Sebastian Vettel foi para as boxes para desistir da corrida.