GP Grã-Bretanha de F1: Pode Lando Norris ‘morder os calcanhares’ à Red Bull e Mercedes? | AutoSport

Uma das histórias de sucesso desta temporada, têm sido as atuações de Lando Norris, piloto que é quarto classificado do Mundial de Pilotos, nove pontos na frente de Valtteri Bottas, e três atrás de Sergio Pérez. O piloto da McLaren tem liderado facilmente o segundo pelotão e também ameaçado interromper o domínio da Red Bull e Mercedes, ocasionalmente, como foi o caso no Grande Prémio da Áustria.

Começou em terceiro na corrida um na Áustria, e em segundo na corrida dois, chegando perto de uma primeira pole position, antes de perder para Max Verstappen. Na corrida teve o ritmo para terminar em segundo, mas teve de se contentar com o terceiro lugar após uma penalização de cinco segundos, por forçar Sergio Perez a sair da pista.

Foi o seu terceiro pódio em nove corridas nesta temporada para Norris, que terminou entre os cinco primeiros em todas as corridas exceto Barcelona, onde foi oitavo.

Sendo verdade que o Red Bull Ring se adequou à McLaren, com o seu desempenho em reta e boa tração, enquanto Silverstone será um teste muito diferente. O McLaren é claramente um carro complicado de pilotar, veja-se o que sucede com Daniel Ricciardo, embora pareça que Lando Norris é capaz de tirar o máximo partido de cada fim-de-semana. Por isso, talvez em Silverstone se volte a ver Lando Norris a ‘morder os calcanhares’ da Red Bull e da Mercedes, o que seria um bom presságio para o resto da temporada.