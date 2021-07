GP Grã-Bretanha de F1: Max Verstappen foi para o hospital | AutoSport

Max Verstappen foi levado ao hospital para fazer um ‘check up’ por precaução, na sequência do acidente com Lewis Hamilton, que o deixou fortemente abalado. O impacto, segundo a Red Bull foi de 51G, e o jovem holandês demorou um pouco a responder via rádio, e quando se ouviu estava claramente ‘chocalhado’: “Ohhh, f….”. Max Verstappen saiu do seu carro pelo seu pé, foi avaliado pelos médicos no local, voltaram a fazê-lo no centro médico de Silverstone, antes do levar ao Hospital.

