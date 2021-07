GP Grã-Bretanha de F1: Mais cedo ou mais tarde, iria acontecer… | AutoSport

Este é um daqueles casos que não me choca Lewis Hamilton ter sido penalizado, como não me chocaria se fosse considerado um incidente de corrida. Eu incluiria esta situação como num jogo de um qualquer desporto em que não estamos por um lado, nem pelo outro, e aceitamos a interpretação do árbitro. Sabemos que é muito fácil num caso destes, meio mundo ter a certeza duma coisa e o outro meio, da outra completamente ao contrário.

Tal como disse, aceito a penalização de Lewis Hamilton, porque é muito ténue a linha que separa esta situação de um incidente de corrida, do contexto que levou a uma penalização de 10 segundos.

O simples facto dos Comissários terem penalizado Hamilton só com 10 segundos, mostra que hesitaram e dar uma pena mais gravosa, provavelmente porque não têm a certeza que a culpa fosse toda do Hamilton.

Quando se vê a transmissão da Sky e todos os detalhes ao milímetro, percebe-se um pouco melhor o que aconteceu, mas muito sinceramente acho que não vale a pena perder tempo em discussões sobre de quem é a culpa, ou o maior grau de culpa.

Prefiro olhar em frente. Já sabia que apesar dos sorrisos, da cordialidade entre ambos, e do bom ambiente até aqui, isto era mais ou menos inevitável.

Mais cedo ou mais tarde isto iria acontecer, e a certeza que tenho, neste momento é que nada vai ser igual daqui para a frente nesta luta a dois.

As coisas vão apimentar fortemente, nas próximas duas semanas, até à Hungria as duas barricadas e os seus acólitos vão desdobrar-se em informação e contra informação, e quando regressarem à pista a partir daqui “em tempo de guerra não se limpam espingardas”. É certo que ambos se vão levar aos limites, a não ser que a Red Bull mantenha o ascendente e se torne demasiado evidente para onde vai cair este campeonato. Se as coisas se equilibrarem mais em pista, vai ser o bom e o bonito…