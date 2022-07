GP França F1, Vettel sobre episódio com Stroll: “Travou mais uma vez antes de acelerar” | AutoSport

Companheiros de equipa na Aston Martin, Sebastian Vettel e Lance Stroll terminaram a corrida do GP de França e em luta acesa pelo décimo lugar, o último posto pontuável da classificação. A discussão do ponto que restava durou até à última curva da corrida, com Stroll a manter-se na frente de Vettel e somando o seu quarto ponto este ano.

A luta foi intensa nos momentos finais da prova, com Stroll a travar na saída da última curva do traçado francês, impossibilitando a tentativa de ultrapassagem na entrada da reta até à meta por parte do piloto alemão.

“Encurtei a diferença na volta anterior”, explicou Sebastian Vettel. “Penso que fui mais rápido, mas isso não importa. Foi o mesmo ponto para a equipa”. O piloto alemão acrescentou que a travagem de Stroll na saída da curva o apanhou desprevenido e já não foi capaz de tentar a manobra sobre o seu companheiro de equipa. “Travou mais uma vez antes de acelerar, por isso apanhou-me de surpresa, depois perdi o ímpeto. Como disse anteriormente, no final foi o mesmo ponto para a equipa”. Sobre esse momento, e em sua defesa, Lance Stroll salientou que sentiu dificuldades “na saída da última curva porque estava a lutar com os meus pneus no final. Foi uma boa luta com Sebastian, mas o mais importante foi somar um ponto para a equipa.

Vettel afirmou ainda que sentiu que estava rápido em Paul Ricard e que poderia ter terminado noutra posição se tivesse tido a pista livre à sua frente, “mas não o tive”, salientou o piloto. “Não é como se tivéssemos tido ritmo para ganhar, mas penso que podíamos ter sido mais rápidos e podíamos ter tido uma corrida melhor. No ‘pitstop’ fui o último a parar. Portanto, é algo a analisar”, concluiu.