GP França F1, Yuki Tsunoda: “Itália foi a decisão certa e algo positivo para mim | AutoSport

Já se falou muito da mudança de ares que Yuki Tsunoda foi sujeito, após alguns maus resultados na Alpha Tauri. A Red Bull enviou-o para Faenza para estar mais próximo dos engenheiros e Franz Tost.

O japonês concorda que esta foi a melhor decisão para a sua carreira e diz que quer evoluir para atingir outro nível.

“Desde o Azerbaijão que estou de volta à Itália. O tempo e a comida são bons, e posso passar mais tempo na fábrica a falar com os engenheiros. Mudar-me para Itália foi a decisão certa e algo positivo para mim, embora isso signifique que tenho de viajar de volta ao Reino Unido para sessões de simulador. Quanto à próxima ronda, já corri em Paul Ricard duas vezes antes na Fórmula 3, o que significa que é uma situação diferente depois de Portugal, Mónaco e Baku que eram completamente novos para mim, e isso será um fator positivo. Paul Ricard será diferente num carro de Fórmula 1 e o Sector 3 será fundamental para a volta, com a degradação dos pneus a ser talvez um fator importante. É uma pista bastante plana e, ao contrário das duas últimas corridas, não há proteções! Existem áreas de escapatória muito grandes, por isso não tenho de ser tão cauteloso na minha abordagem para encontrar o limite. Saber escolher um bom set up será também muito diferente do Azerbaijão, onde o nosso carro funcionou muito bem, uma vez que não há curvas em ângulo reto de baixa velocidade. É uma pista completamente diferente em todos os sentidos. Estou ansioso e espero poder terminar nos pontos de novo”.