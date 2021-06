GP França F1: Yuki Tsunoda começa corrida do pit lane | AutoSport

Yuki Tsunoda não tem tido a vida facilitada no seu ano de estreia na F1. Desde o bom inicio que teve no Bahrein, o japonês da Alpha Tauri tem tido algumas peripécias, tendo inclusive, sido enviado para Itália por ordem da Red Bull para se focar mais.

Durante a qualificação de ontem Tsunoda despistou-se na curva 1 e saiu de pista, logo na primeira curva na sua primeira volta rápida, fazendo um pião e tocando na barreiras. Tsunoda e a equipa tentaram que o carro saísse dali já que o motor não se desligou, mas não conseguiu engrenar a primeira velocidade e teve que abandonar a sessão.

Para além da troca de caixa de velocidades, a equipa depois de analisar o carro, teve também de trocar o fundo do AT02. Já com penalização devido à troca deste último elemento, a equipa substituiu também, a suspensão traseira com o acordo do delegado da FIA, que impôs então, a saída do pit lane como penalização.