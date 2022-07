GP França F1, volta 45: Verstappen tranquilamente na frente, Sainz tentar recuperar | AutoSport

Na volta 33, apenas Pierre Gasly e Carlos Sainz estava com os pneus médios, com o resto do pelotão com os pneus duros. Sainz tentava aproximar-se de Sergio Pérez, mostrando um grande ritmo nesta fase da corrida, mas seria muito complicado manter os pneus até ao final da corrida. Atrás, a luta McLaren vs Alpine animava com Esteban Ocon a tentar passar Daniel Ricciardo enquanto Fernando Alonso se afastara de Lando Norris. Lance Stroll mantinha-se no top 10, com Alex Albon a dois segundos do canadiano. Nicholas Latifi pensou passar por Kevin Magnussen e o toque acabou por se tornar inevitável, com prejuízo para o piloto da Williams. Kevin Magnussen também teve de desistir da corrida, numa tarde que também se tornava negra para a equipa americana. Sebastian Vettel voltou ao 11º posto na volta 40, passando por Alex Albon.

Carlos Sainz queria entrar nas boxes para colocar pneus novos, mas a equipa não via grandes vantagens nessa solução. A equipa acabou por dar luz verde para a entrada nas boxes, mas o espanhol conseguia passar por Pérez, instalando-se no terceiro posto. Pérez perdia andamento e Russell tentou passar o mexicano, manobra que não foi bem sucedida com toques entre os dois pilotos. Sainz entrou na volta seguinte para colocar os pneus novos (surpreendentemente), caindo para o nono lugar. Ficava com dez voltas para conseguir subir o máximo de lugares possível. Verstappen parece bem-lançado para mais uma vitória. Falta entender quem será terceiro.