GP França F1, volta 30: Verstappen na frente, Sainz penalizado | AutoSport

No recomeço da corrida após o Safety Car provocado por Charles Leclerc, Max Verstappen manteve-se na frente, seguido de Lewis Hamilton, Sergio Pérez, George Russell e Fernando Alonso, com Carlos Sainz em sexto. Seguiam-se os dois pilotos da McLaren, Esteban Ocon e Lance Stroll.

Zhou Guanyu e Mick Schumacher não evitaram o toque e ambos caíram para o fim do pelotão, com o chinês a ter de entrar nas boxes para trocar de asa dianteira. A tarde da Ferrari piorava consideravelmente, com Sainz a ser penalizado com cinco segundo por um unsafe release, uma penalização incontestável. Sainz era o mais rápido em pista, mas a sua corrida estava arruinada. Também a corrida de Zhou ficava comprometida com uma penalização de 5 seg. pelo toque em Schumacher.

Verstappen mantém-se na frente e agora resta entender se Lewis Hamilton pode desafiar o #1 pela vitória ou se vai tentar aguentar apenas o segundo lugar do potencial ataque de Sergio Pérez. Russell e Sainz completam o top 5, mas Fernando Alonso poderá ser o principal candidato ao quinto, dependendo de como a Ferrari vai gerir a penalização de Sainz.