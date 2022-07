GP França F1, volta 15: Charles Leclerc aguenta a pressão de Max Verstappen | AutoSport

A corrida começou com muito calor e com a dúvida. Uma ou duas paragens. A temperatura da pista fazia a balança pender para duas paragens, mas já não seria a primeira vez este ano que tínhamos surpresas neste capítulo. Charles Leclerc arrancava da pole, com um carro mais rápido nas curvas, enquanto a Red Bull se apresentava mais rápida nas retas, o que podia ser um ponto a favor dos Bull ‘s.

A maioria dos pilotos escolheu os pneus médios para o arranque da prova, com exceção de Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Carlos Sainz.

Charles Leclerc largou bem e manteve a liderança, seguido de Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Pérez e Fernando Alonso que fez um grande arranque. Na chicane da reta oposta à reta da meta, Yuki Tsunoda levou um toque de Esteban Ocon (penalizado com cinco segundos) e caiu para o fim do pelotão. Lando Norris caiu para o sétimo lugar, ficando à frente de Daniel Ricciardo. Kevin Magnussen fez uma grande primeira volta e subiu até ao 12º lugar (largando de último) enquanto Carlos Sainz era 16º no final da segunda volta.

Na volta 5, a distância entre o duo da frente e Hamilton era já de quatro segundos, o que mostrava bem a diferença de ritmo de Leclerc e Verstappen em relação ao resto da concorrência. Pérez começava a pressionar Hamilton e Russell já passara por Alonso. Lance Stroll era décimo depois de um grande começo de prova, à frente de Sebastian Vettel que também começou bem, ao contrário de Valtteri Bottas que caiu para o fundo da tabela nas primeiras voltas. Mais atrás, Ocon passava por Ricciardo e mostrava mais andamento que o McLaren do #3.

Os Haas foram os primeiros a parar, com uma estratégia clara de duas paragens, tal como Zhou Guanyu, isto na volta 10. Na frente, Leclerc conseguiu aguentar o primeiro ataque de Verstappen e Leclerc estava agora mais confortavelmente na frente, com a diferença entre os dois homens da frente a aumentar gradualmente. Os pilotos tentam esticar o primeiro stint para conseguirem fazer resultar a estratégia de uma paragem apenas, um grande desafio. Carlos Sainz já está nos pontos e continua a fazer bons progressos.