GP França F1, Valtteri Bottas: “Senti-me como um alvo fácil” | AutoSport

Valtteri Bottas terminou no quarto posto na corrida do GP de França, depois de ter estado muito tempo dentro das posições de pódio e se ter qualificado à frente de Sergio Perez.

Bottas irrompeu pelo rádio, discutindo com a equipa e dizendo que seriam precisas duas paragens. A Mercedes não fez caso e cumpriu a estratégia pré-definida. O piloto após a corrida defendeu o seu ponto de vista e justificou o modo intempestivo como falou com o seu engenheiro de corrida.

“Penso que a estratégia vencedora hoje [Domingo] foi a estratégia de duas paragens. É fácil falar depois, mas é assim que as coisas são. Como equipa, penso que estávamos demasiado concentrados em completar apenas uma paragem, pensando que era a melhor, mas não era.”

Sobre os últimos instantes da corrida, quando era um alvo à espera ser apanhado por Perez, Bottas explicou que, “já não tinha pneus dianteiros para as últimas dez a quinze voltas, por isso estava apenas a tentar levar o carro até ao fim… não foi divertido o último stint. Senti-me como um alvo fácil, é bastante simples (…). Tentei terminar no pódio, mas os pneus tinham acabado completamente, pelo que não tive qualquer hipótese. Acho que pensámos que os pneus durariam mais do que duraram, penso que isso foi a coisa mais importante. Pensámos que o pneu duro poderia fazer quase toda a corrida, mas não foi esse o caso”.