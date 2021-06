GP França F1, Valtteri Bottas: “sensação muito melhor do que há duas semanas” | AutoSport

Valtteri Bottas e Lewis Hamilton trocaram de chassis depois do GP do Azerbaijão. Segundo a Mercedes, a alteração foi feita a fim de assegurar que os seus chassis disponíveis completassem quilometragens semelhantes e nada está relacionada com o que aconteceu em Baku.

Para o finlandês, o ritmo mostrado hoje nos dois treinos livres pode ou não, ter sido da troca, mas o certo é que a sensação hoje foi muito melhor que em Baku.

“É difícil dizer se é chassis ou condições de pista, mas é uma sensação muito melhor do que há duas semanas, isso é certo. Pude sentir que começámos o fim de semana com o pé direito, estava a sentir tudo bastante bem e a ser confortável e bastante rápido com o carro até agora. É uma pista tão diferente, mas o equilíbrio é bom, os pneus estão a funcionar bem. Estou confiante com o carro, posso confiar no carro e essa é a maior diferença”.