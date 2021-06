GP França F1, Valtteri Bottas: “não posso estar satisfeito com o terceiro lugar” | AutoSport

Valtteri Bottas foi o piloto mais rápido dos dois Mercedes em todas as sessões de treinos livres e o mais rápido de todos na primeira sessão, como tal, qualificar-se em terceiro, atrás de Max Verstappen e Lewis Hamilton, parece um pouco penalizador para um piloto que se tem mostrado rápido em Paul Ricard.

Como é óbvio, o piloto finlandês não estava muito satisfeito no final da qualificação, mas não ao ponto como estava em Baku. “Foi um fim de semana forte. Definitivamente melhor do que a algumas semanas atrás. Tivemos ritmo, e vimos hoje que está tudo muito perto entre nós e a Red Bull. Realmente, não posso estar satisfeito com o terceiro lugar porque foi um bom fim de semana, mas a Red Bull foi mais rápida hoje.”