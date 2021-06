GP França F1: Valtteri Bottas lidera a meio do TL1 | AutoSport

Valtteri Bottas era o piloto mais rápido a meio do primeiro treino livre do GP de França.

O piloto da Mercedes suplantou a marca do seu colega Lewis Hamilton que tinha feito o melhor registo segundos antes.

Vimos carros a sair da boxes logo nos primeiros instantes do treino, com várias equipas a estudarem fluxos de ar no carro. Mick Schumacher e Yuki Tsunoda não evitaram piões logo nas primeiras voltas com Valtteri Bottas a danificar a sua asa dianteira por ter atacado em demasia um corretor demasiado agressivo, o que motivou queixas por parte da Mercedes.

Alguns pilotos tinha dificuldade em manter o carro em pista, provavelmente por causa do vento e Sebastian Vettel teve uma forte saída de pista, batendo com a traseira do seu carro nas proteções. O alemão conseguiu regressar às boxes para reparações.

As saídas de pista continuam a suceder-se com vários conjuntos de pneus a ficarem inutilizados.