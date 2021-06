GP França F1: Valtteri Bottas foi o mais rápido no TL1 | AutoSport

Valtteri Bottas começa o fim de semana da melhor maneira com o melhor tempo no treino livre 1. O finlandês ficou à frente de Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Vimos carros a sair da boxes logo nos primeiros instantes do treino, com várias equipas a estudarem fluxos de ar no carro. Mick Schumacher e Yuki Tsunoda não evitaram piões logo nas primeiras voltas com Valtteri Bottas a danificar a sua asa dianteira por ter atacado em demasia um corretor demasiado agressivo, o que motivou queixas por parte da Mercedes.

Alguns pilotos tinha dificuldade em manter o carro em pista, provavelmente por causa do vento e Sebastian Vettel teve uma forte saída de pista, batendo com a traseira do seu carro nas proteções. O alemão conseguiu regressar às boxes para reparações.

As saídas de pista sucederam-se com vários conjuntos de pneus a ficarem inutilizados.

Depois da animação do meio da sessão com os Mercedes a mostrarem um bom andamento, a sessão entrou numa fase mais calma, no que diz respeito a mudanças na tabela de tempos, com os pilotos darem muitas voltas. Destaque para os Mercedes que se colocaram no topo da tabela e para os Red Bull que mostraram uma base interessante para o fim de semana. A Alpine, Alpha Tauri e a McLaren completaram o top 10 enquanto a Ferrari e a Aston Martin não tiveram uma sessão muito positiva. Na Williams, Roy Nissany esteve no lugar de George Russell nesta sessão.

O segundo treino está agendado para as 14h.