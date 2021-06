GP França F1: Valtteri Bottas de novo à frente a meio do TL2 | AutoSport

Os Mercedes parece que encontraram alguma afinação que os Red Bull ainda não conseguiram. Como tal, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton estão na frente da tabela de tempos. O finlandês está 0.02s à frente do britânico, com Fernando Alonso em terceiro e um surpreendente Kimi Raikkonen em 4º. Esteban Ocon fecha o top 5.

Valtteri Bottas continuou em bom ritmo, à semelhança da sessão da manhã de treinos livres, colocando o primeiro melhor tempo, digno desse nome (1:32.880s).

Os corretores amarelos colocados a seguir aos corretores vermelhos e brancos, que estão lá colocados para que os pilotos não ultrapassem os limites de pista, continuam a fazer vitimas. De manhã foi a Mercedes a queixar-se a Michael Masi, diretor de prova, de tarde foi a Red Bull, que depois de Max Verstappen perder parte da asa da frente, pediu ao homem forte da FIA para reaver a peça que ficou na pista, já que estão “curtos” em termos de peças.

🔎 Damage to @Max33Verstappen's front wing



Carbon fibre flies off the RB16B 😮#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/Ohxq72Cdbm