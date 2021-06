GP França F1: Uma ou mais paragens? | AutoSport

Neste momento, chove bastante em Paul Ricard. Começou a chover ainda os Renault Clio da Clio Cup Europe estavam em pista, por volta das 10h e a corrida de F3 começou à chuva e nas voltas finais já os pilotos utilizaram pneus slicks. Alguns registos, dão conta de um aviso de tempestade para aquela zona de França para a hora da corrida de F1.

O que pode mudar em termos de estratégias o piso molhado?

Se tudo correr bem, podemos esperar apenas uma paragem para a maioria dos pilotos. Quem começa a corrida com médios poderá parar entre a volta 28 e a 35 e utilizar o composto mais duro para o resto da corrida. Deve ser este o panorama geral durante a corrida, já que o composto mais macio da Pirelli não seja do agrado dos pilotos e equipas, por causa das altas temperaturas.

No entanto, se a temperatura da pista for mais baixa devido à chuva, talvez os pneus com risca vermelha possam ser utilizados. Realmente a chuva caiu e até pode chover mais durante o dia, mas a temperatura ambiente têm-se mantido alta.

Na frente, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas e Sergio Perez têm um jogo de pneus duros novo, mas apenas o mexicano da Red Bull tem um jogo novo de pneus médios. Arriscará a Red Bull com estratégias diferentes para os pilotos? Christian Horner avisou que tinham a estratégia delineada para vencer os Mercedes no “seu” território.

Tirando Perez, apenas os pilotos que se qualificaram mais para trás, ainda têm um jogo de médios novo disponível. Isso acontece, porque estiveram apenas na Q1 ou Q2.

Veremos as escolhas de cada equipa para cada um dos seus pilotos e também, se o clima vai misturar ainda mais o pelotão e ajudar ao espetáculo.