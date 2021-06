GP França F1, TL3: Max Verstappen lidera, Mercedes sem ritmo para acompanhar | AutoSport

Tivemos o que foi provavelmente um aviso de Max Verstappen e da Red Bull à concorrência, nomeadamente à Mercedes. O piloto do carro #33 foi o mais rápido na terceira sessão de treinos e deixou Valtteri Bottas a sete décimos do seu tempo.

A Red Bull apostou numa nova configuração aerodinâmica para os seus carros, tentando encontrar o melhor compromisso para este fim de semana.

Foi preciso esperar dez minutos para ver um carro em pista, com Nikita Mazepin a ser o primeiro a dar uma volta ao traçado francês na última sessão de treino deste fim de semana.

Mazepin foi também o primeiro a ter uma saída de pista, o que em Paul Ricard significa “apenas” um conjunto de pneus para o lixo, numa altura em que tínhamos Fernando Alonso no topo da tabela de tempos enquanto os homens da Mercedes e Max Verstappen ainda estavam nas boxes.

Os Mercedes fizeram a primeira volta lançada com 25 minutos esgotados da sessão e Valtteri Bottas tratou de mostrar que estava em forma, fazendo o melhor tempo por larga margem. Pouco depois foi a vez de Max Verstappen fazer o melhor tempo, com a diferença a ser de apenas 0.009 seg. Bottas e Verstappen tentaram melhorar os registos com o mesmo conjunto de pneus e ambos conseguiram, apesar do tempo de Verstappen ter sido apagado por não ter respeitado os limites de pista (apesar da trajetória e da subviragem aparentemente não permitirem grandes ganhos neste caso).

Daniel Ricciardo parecia estar melhor que Lando Norris, depois da equipa ter trabalhado durante a noite para trocar a caixa de velocidade, tendo a equipa encontrado um melhor compromisso ao nível da afinação, que permitia ao australiano estar ligeiramente melhor que o seu colega de equipa.

A vinte minutos do fim tínhamos, Bottas, Verstappen, Hamilton, Pierre Gasly e Alonso no top 5. Hamilton tentou melhorar o seu registo, mas ficou a dois décimos do seu colega de equipa. Carlos Sainz e Sergio Pérez trataram de se instalar no segundo e terceiro posto na tabela de tempo, na mesma altura em que Lando Norris conseguia o quinto tempo, à frente de Verstappen e Ricciardo. Verstappen tratou de deixar um aviso à concorrência, deixando Bottas a sete décimos. Os tempos não mudaram mais até a bandeira de xadrez aparecer na reta da meta.

Para já a Red Bull parece ter vantagem e Verstappen é um dos favoritos para a qualificação agendada para às 14h, com Valtteri Bottas a estar muito melhor do que no último fim de semana. A troca de chassis parece ter surtido efeito do lado do finlandês, enquanto Hamilton parece estar com dificuldades em encontrar o melhor compromisso de afinação, também com um chassis diferente. Carlos Sainz está muito melhor que Charles Leclerc nesta fase e a luta pelo top 10 vai ser quente com McLaren e Alpine com ritmo interessante. Já a Aston Martin e a Alfa Romeo não parecem ter argumentos para chegarem à Q3. Pierre Gasly está a evidenciar um andamento muito bom, ao contrário do seu colega de equipa, que está na segunda metade da tabela, com problemas em encontrar o ritmo ideal.