GP França F1, Sergio Perez: “estou muito contente por termos vencido a corrida hoje” | AutoSport

Sergio Perez foi tão rápido na entrevista com Martin Brundle como o é em pista. O antigo piloto e agora jornalista da SkySports, fez apenas uma pergunta ao mexicano e Perez respondeu com o resumo de tudo o que se passou em pista durante a corrida do GP de França.

“Compensou. Foi importante ficar com os líderes.

As primeiras 5 a 10 voltas, o carro praticamente não se conseguia pilotar. Como é óbvio, corremos hoje com menos downforce e tornou-se complicado manter o carro, mas depois, possivelmente o vento acalmou e a pista melhor, comecei a acompanhar o ritmo e ficar tanto tempo fora [sem parar] no primeiro stint, compensou. Terminamos muito acima daquilo que estávamos à espera. Fizemos uma boa corrida, uma boa estratégia da equipa e estou muito contente por termos vencido a corrida hoje, com muitos pontos para a equipa.”