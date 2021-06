GP França F1, Sergio Perez: “Tantas coisas que podem acontecer” | AutoSport

Sergio Perez qualificou-se em quarto, atrás dos dois Mercedes e do seu colega de equipa. Foi um bom esforço, recompensado com a segunda linha da grelha, que lhe dá hipótese de lutar na largada com Valtteri Bottas e poder chegar ao pódio. Afinal foi para isto que foi contratado pela Red Bull.

O piloto mexicano, confirma isso mesmo, dizendo que “o ritmo deve ser bom, por isso estou ansioso por uma tarde sólida. Quero marcar o maior número possível de pontos para a equipa. Tantas coisas que podem acontecer. É especialmente importante permanecer na frente desde a primeira volta e alavancar desde o início”.