GP França F1, Sergio Perez: “não importa onde estamos agora, mas sim onde terminamos em Abu Dhabi” | AutoSport

O mais recente vencedor de um GP de F1 e apenas o quinto piloto a fazê-lo na Red Bull, Sergio Perez confidenciou, antes do GP de França, que pensou no reinício da corrida em Baku que tinha mais a perder do que ganhar e que pôde contar com a sorte para sair vencedor.

“Sinto-me muito, muito orgulhoso. É uma vitória que mostra realmente a quantidade de trabalho que todos nós investimos desde o início de Janeiro e mostra como o trabalho árduo compensa sempre. É também um grande impulso para toda a equipa saber que temos dois carros que podem lutar pelo campeonato e que todos nós queremos realmente ganhar.

Pensei que tinha tudo a perder, são apenas duas voltas, estou na pole e é a nossa corrida para perder. Por isso tentei apenas fazer a partida perfeita e por muitas razões, isso não aconteceu, mas no final penso que tivemos sorte porque quem sabe o que teria acontecido se tivéssemos uma boa largada com Lewis a ter problemas nos travões, por isso no final tudo funcionou. Falei com Stefano após a corrida e disse-lhe “vocês gostam mesmo do espetáculo” e ele disse “bem, isto é fantástico para os fãs”.”

Quanto ao que se pode esperar para o resto da época, Perez lembra que tem muito tempo de F1 e que sabe que muita coisa ainda pode acontecer e por isso, mantém-se a trabalhar sem se deslumbrar.

“É apenas a corrida seis e, como digo sempre, não importa onde estamos agora, mas sim onde terminamos em Abu Dhabi, pelo que temos de continuar lutar, assegurando que maximizamos o potencial do nosso carro. Estou na Fórmula 1 há muitos anos que sei que muitas coisas podem acontecer, por isso só temos de manter a cabeça baixa, agora o que aconteceu é história e só temos de continuar a olhar para a frente.”