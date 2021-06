GP França F1, Sergio Perez: “Acho que tive uma péssima prestação” | AutoSport

O último vencedor de uma corrida de F1, Sergio Perez não começou da melhor maneira o GP de França. Se no treino livre 1, o mexicano ainda rodou perto do seu companheiro de equipa, no segundo treino ficou muito longe. Talvez ter apanhado tráfego possa justificar, mas para o piloto algumas das mudanças na afinação também não ajudaram.

“Acho que tive uma péssima prestação. Houve algum tráfego e houve algumas mudanças. Acho que não estamos tão maus como parece. O Max teve um bom dia e estava no ritmo. Estamos à procura disso. Esperemos que esta noite possamos encontrar esse ritmo. Estamos num circuito diferente, mas estamos a ter cada vez mais confiança no carro”.