GP França F1: Sem desistências, Haas termina no fundo do pelotão | AutoSport

Mick Schumacher e Nikita Mazepin terminaram a corrida do GP de França no 19º e 20º lugar, respectivamente. Schumacher partiu do 15º lugar, tendo chegado à Q2 pela primeira vez na sua carreira, isto depois de ter batido e obrigado a parar a sessão e deixando de fora adversários que poderiam ser mais rápidos, com certeza.

Schumacher ficou fora de problemas na primeira volta e passou a ocupar a 19ª posição, antes de ser ultrapassado pelo colega de equipa, Nikita Mazepin. Schumacher parou na 16ª volta, trocando os pneus médios por um conjunto de pneus duros, e conseguiu chegar à bandeira de xadrez, segurando a 19ª posição.

Mazepin partiu da 18ª posição com pneus de composto duro e permaneceu na parte de trás do pelotão até que conseguiu ultrapassar Schumacher. Mazepin cuidou dos pneus até à 32ª volta, antes de parar para trocar para um novo conjunto de médios, executando a estratégia oposta à do seu colega de equipa. Numa corrida em que todos os 20 pilotos chegaram à bandeira axadrezada, Mazepin classificou-se na 20ª posição.

No final da corrida, Mazepin não estava muito contente com a aposta da equipa na estratégia diferente do seu colega de equipa: “Penso que começar na estratégia alternativa para tentar algo diferente não foi o mais certo, uma vez que fomos apanhados de surpresa. Muitas equipas e pilotos foram apanhados pelo aumento do desgaste dos pneus do que potencialmente esperávamos e é difícil julgar a gestão de pneus estando no outro cenário. No entanto, tive uma oportunidade no início da corrida e aproveitei-a, apenas não houve ritmo suficiente no final”.

Já o colega de equipa, Mick Schumacher, tinha outra opinião: “No geral, tivemos um fim de semana muito decente com a nossa primeira passagem à Q2. Sabíamos que a corrida ia ser difícil, mas eu estava optimista, o que penso ser importante. Não tínhamos o ritmo para lutar com os Williams ou qualquer piloto à nossa volta. Só significa que temos de trabalhar mais, eu tenho de trabalhar mais e espero que em breve estejamos novamente mais perto”.