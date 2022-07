GP França F1: SebastianVettel vai guiar carro com mais de 100 anos, no aniversário da Aston Martin | AutoSport

Sebastian Vettel irá conduzir um dos grandes carros originais da Aston Martin, num fim-de-semana em que a lendária equipa britânica marca o seu centenário, em Paul Ricard.

O aniversário vai ser comemorado no Grande Prémio de França, com uma volta de demonstração feita pelo quatro vezes campeão do mundo, Sebastian Vettel, ao volante do TT1 ‘Green Pea’ de 1922, antes da corrida.

O primeiro carro de corrida da Aston Martin fez a sua estreia em Estrasburgo no GP de França, a 15 de julho de 1922, pelo que as comemorações vão ter lugar exatamente no mesmo país.

Vettel diz tratar-se de um momento especial para si: “Finalmente, estou apaixonado pela história do desporto, por isso será realmente especial conduzir um dos grandes carros originais de 1922 da Aston Martin, este fim-de-semana”.

Eduardo Moreira