GP França F1, Sebastian Vettel: “Sinto que temos mais no carro” | AutoSport

Depois do pódio no Grande Prémio do Azerbaijão, Sebastian Vettel teve um começo de Grande Prémio de França atribulado, já que saiu de pista, depois de nunca ter conseguido rodar dentro do top 10: “Tive uma saída que nos custou algum tempo, fui apanhado pelo vento, foi uma rajada”, explicou.

As coisas também não melhoraram muito no segundo treino livre, onde foi novamente 15º, ficando atrás do seu colega de equipa na Aston Martin, Lance Stroll no TL1, e um lugar à frente no TL2: “Penso que de uma forma geral não houve problemas. Não foi um grande dia. Há muitas coisas que podemos fazer melhor, mas tudo bem. Sinto que temos mais no carro, por isso cabe-nos a nós libertar esse potencial, mas tenho a certeza que tudo vai ser muito equilibrado. Por isso, temos algum trabalho pela frente. O mais importante é que temos uma boa sensação, e eu sei o que fazer amanhã na qualificação”.