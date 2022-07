GP França F1, Sainz e Magnussen penalizados, caem para o fundo da grelha | AutoSport

Carlos Sainz (Ferrari) e Kevin Magnussen(Haas) vão arrancar para a corrida de domingo da última linha da grelha após penalizações devido a novos componentes nas respetivas unidades motrizes.

Ambos os pilotos apresentaram problemas no motor na anterior ronda, no Grande Prémio da Áustria. O espanhol foi obrigado a desistir da corrida quando tudo parecia encaminhado à conquista do segundo lugar, depois de uma grave falha que espoletou um incêndio na sua unidade motriz. Já o dinamarquês disse que problemas no motor lhe tinham afetado a performance em toda a corrida no Red Bull Ring, mesmo tendo terminado num positivo oitavo posto.

Os dois pilotos entraram este sábado em pista, nos terceiros treinos livres, com um novo motor de combustão interna, novo turbo, novo MGU-H e novo MGU-K nos seus carros.

Os pilotos foram relegados para o fundo da grelha, uma vez que o número de componentes definido para a presente temporada nas suas unidades motrizes foi excedido.

Eduardo Moreira