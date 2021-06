GP França F1: Roy Nissany aos comandos do Williams no TL1 | AutoSport

O piloto da F2 Roy Nissany vai estar aos comandos do carro de George Russell nos treinos livres 1 de sexta feira em Paul Ricard, a contar para o GP de França. Será a quarta vez que o israelita faz a vez de Russell em treinos livres desde 2020.

“Este fim-de-semana damos as boas-vindas ao Roy, que vai pilotar o carro de George nos TL1. Como de costume, Roy terá um papel ativo no nosso programa de engenharia, avaliando ainda mais alguns dos componentes que introduzimos no Azerbaijão. A sua experiência de condução neste circuito e o seu feedback vão ajudar-nos a compreender os detalhes das novas peças. Nicholas [Latifi] seguirá um programa semelhante nos TL1, misturando a sua preparação de corrida com alguns testes de componentes”.