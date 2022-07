GP França F1, Robert Kubica vai participar no TL1 pela Alfa Romeo | AutoSport

Robert Kubica vai substituir Valtteri Bottas na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de França. O veterano, piloto reserva da Alfa Romeo, vai marcar presença pela segunda vez este ano na Fórmula 1, depois de ter conduzido o C42 de Guanyu Zhou anteriormente, no Grande Prémio de Espanha.

Kubica não será o único piloto a não fazer parte da grelha de pilotos principais a participar na sessão, uma vez que a Mercedes também anunciou esta manhã que Nyck de Vries iria estar ao volante do W13 de Lewis Hamilton.