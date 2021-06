GP França F1, Q2: Ocon e Vettel eliminados | AutoSport

Algum desapontamento para Esteban Ocon (Alpine-Renault A521), que não passa à Q3 na semana em que o seu contrato foi prolongado com a Alpine até 2024. Pelo caminho ficaram ainda Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes AMR21), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41), George Russell (Williams-Mercedes FW43B) e Mick Schumacher (Haas-Ferrari VF-21), que depois de bater na Q1, obviamente não rodou na Q2.

Valtteri Bottas termina como o mais rápido no Q2, na frente de Lewis Hamilton, embora tanto Max Verstappen quanto Sergio Perez tenham abandonado as suas voltas rápidas. Max Verstappen, em particular, parecia estar numa volta muito rápida, mais do que a Mercedes. Sergio Perez estava com pneus macios, embora comece a corrida amanhã com pneus médios, pois também ele abandonou a sua última volta.