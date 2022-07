GP França F1, Q2: Daniel Ricciardo eliminado | AutoSport

A luta pelo top 10 foi renhida na Q2, mas no final Daniel Ricciardo foi um dos pilotos eliminados nesta sessão, tal como Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel e Alex Albon. Carlos Sainz foi claramente o mais rápido e mostrou que se não fosse a penalização, poderia lutar pela vitória amanhã.

Lewis Hamilton foi o primeiro a colocar um tempo na tabela de tempos na Q2, seguido de George Russell e Alex Albon. Mas Lando Norris foi o primeiro a entrar no segundo 32. Sebastian Vettel intrometia-se entre os dois pilotos da Mercedes, mas Charles Leclerc melhorou o tempo de Norris, numa volta que não foi a melhor do dia. Max Verstappen e Sergio Pérez instalaram-se nos primeiros lugares, com vantagem para Verstappen. Depois das primeiras voltas na Q2, estavam na zona de eliminação Russell, Esteban Ocon, Alex Albon, Yuki Tsunoda, numa altura em que Carlos Sainz (pneus novos) fazia a sua volta e pulverizava o registo de Verstappen, tirando quase um segundo ao tempo do campeão da Red Bull.

Na zona de eliminação estavam Vettel, Russell, Ocon, Albon e Tsunoda. Na boxes ficaram Sainz e Verstappen, sem necessidade de irem para a pista para confirmar a presença na Q3. Alex Albon subiu para décimo, Ocon fez o sexto tempo, mas os tempos caiam em catadupa. Tsunoda e Alonso também melhoraram os seus tempos, assim como Russell, Magnussen e Hamilton. De fora da qualificação ficavam Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel e Alex Albon. No topo da tabela, os dois Ferrari.