GP Franca F1, Q1: Pierre Gasly eliminado | AutoSport

O fim de semana prometia muito para Pierre Gasly, mas o francês foi eliminado na Q1. Charles Leclerc foi o mais rápido desta sessão.

Charles Leclerc começou bem a sessão, com o tempo de 1:31.727, ficando 0,6 segundos à frente de Sergio Pérez, mas Max Verstappen começou de forma afirmativa a qualificação, com uma boa primeira volta, ficando atrás de Leclerc (0.164). Lando Norris era quarto seguido de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, George Russell, Yuki Tsunoda. Os carros da Alpine foram para a pista e Alonso colocou-se no quinto posto, enquanto Esteban Ocon encontrou um lugar no top 10 na primeira metade da sessão. Carlos Sainz fez uma volta já na segunda metade da sessão e fez o terceiro tempo. Na zona de eliminação estavam Zhou Guanyu, Mick Schumacher, Nicholas Latiti, Sebastian Vettel e Kevin Magnussen, com o último lugar da grelha já garantido, com a troca de unidade motriz neste fim de semana.

A três minutos do fim todos os carros entraram em pista exceto Leclerc, Sainz e Norris. Alex Albon cometeu um erro, fez um pião e ficou à mercê dos adversários, com o 13º para o tailandês da Williams. Russell não melhorou o seu tempo, tal como Tsunoda e Ricciardo. A surpresa veio do lado de Magnussen e Vettel que conseguiram vagas na Q2. De fora ficavam, Gasly, Stroll, Zhou, Schumacher (fez um tempo bom o suficiente para o top 10, mas por o tempo foi apagado por exceder os limites de pista) e Latifi.

Schumacher está a preparar-se para fazer a Q2 pois há dúvidas se o alemão excedeu mesmo os limites de pista.