GP França F1, Q1: Mick Schumacher passa à Q2… depois de bater! | AutoSport

Numa fase da qualificação que foi interrompida logo nos primeiros momentos, devido à saída de pista e consequente abandono de Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda AT02), nova bandeira vermelha decorrente do acidente de Mick Schumacher (Haas-Ferrari VF-21), que bateu forte e curiosamente… passou à Q2, onde não vai participar já que tem o carro muito danificado.

De fora ficam Nicholas Latifi (Williams-Mercedes FW43B), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41), Nikita Mazepin (Haas-Ferrari VF-21) Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes AMR21) e Tsunoda. O canadiano estava na sua única volta rápida, que logicamente foi interrompida pela bandeira vermelha. O alemão saiu de pista na Curva 6, e entrou em pião até às barreiras, com o Haas a bater de traseira e com a frente esquerda.