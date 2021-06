GP França F1: “precisamos de perceber como avaliamos mal o undercut”, avisa Toto Wolff | AutoSport

Toto Wolff tem estado sob pressão, aliás a Mercedes como estrutura tem estado sob pressão. A Red Bull está muito melhor que nos anteriores e a Mercedes não pode falhar como tem vindo a acontecer. Se anteriormente um erro estratégico pouco dano tinha no resultado final, agora é ampliado pelas boas exibições da equipa de Christian Horner.

“Foi de altos e baixos”, classificou assim Toto Wolff a corrida, aos microfones da Sky. “Estávamos na liderança, porque o Max cometeu o erro, ou seja, herdamos o lugar. E depois, o nosso ritmo foi bom. Mas tínhamos uma margem de três segundos para nos proteger do undercut, o que não era suficiente. Faltava-nos um segundo e, de alguma forma, perdemo-lo.”

Normalmente, as equipas com estratégias iguais para os dois pilotos, mandam parar o que vai à frente, mas hoje não foi o caso. Primeiro parou Valtteri Bottas e só depois, Lewis Hamilton.

“Não tivemos escolha. O pneu de Valtteri estava com vibrações. No final, estávamos realmente preocupados com as vibrações porque estava a ir através da suspensão. Por isso, ele podia ter tido uma falha a qualquer momento, porque tinha o pneu danificado. Sabíamos que íamos desencadear as paragens nas boxes demasiado cedo, mas não tínhamos escolha”.

Lewis parecia surpreso de como foram apanhados pelo undercut da Red Bull, já demos conta disso. Wolff deixou o aviso que a equipa tem de refletir como avaliaram tão mal a jogada estratégica dos adversários.

“Há muito a aprender. Eles estão a fazer voltas fenomenais, e precisamos de perceber porque é que julgámos mal o undercut. É algo para que precisamos de olhar”.