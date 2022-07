GP França F1: Pole Position fundamental para tentar a vitória | AutoSport

Há pistas em que a pole não é muito importante para que os pilotos tentem a vitória, mas há outros em que a pole se torna fundamental para tentar o primeiro lugar. O traçado de Paul Ricard é uma dessas pistas. Com cerca de 61% de vitórias conquistadas a partir da pole, Paul Ricard está no top 3 de pistas em que a pole se tornar muito importante para vencer, mais até do que o Mónaco, apesar da dificuldade em ultrapassar. Barcelona é a pista em que a pole se torna imprescindível para garantir um bom resultado, e logo a seguir o circuito de Singapura.

If you thought Monaco's winner was usually decided on a Saturday, think again.



The Circuit de Barcelona-Catalunya has the highest pole-to-win conversion rate amongst the current circuits with 7️⃣4️⃣% of the pole-sitters going on to win the race.#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/b2PoWIbRot