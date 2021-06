GP França F1: Pole Position fica para Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen foi o mais rápido na qualificação para o GP de França. O piloto da Red Bull defendeu-se de forma brilhante da última volta de Lewis Hamilton e manteve a primeira posição no fim da sessão.

Q1

O céu estava nublado quando a luz verde surgiu no final da via das boxes, quando os pilotos trataram de sair e tentar encontrar a melhor colocação para uma volta limpa, com os Red Bull, Mercedes e Alpine a esperarem um pouco mais de tempo antes de irem para a pista.

A sessão começou da pior forma para Yuki Tsunoda e uma saída de pista do piloto da Alpha Tauri provocou uma bandeira vermelha, numa altura em que não tínhamos qualquer tempo na tabela.

Quando o carro #22 foi removido da pista os carros foram de novo para a pista e se encontrar um espaço para tentar uma volta limpa era complicado no início da sessão, mais ainda com seis minutos a menos na Q1.

Valtteri Bottas instalou-se no topo da tabela, à frente de Lewis Hamilton, Pierre Gasly e Lando Norris, mas os homens da Red Bull trataram de se colocar na frente com Max Verstappen e Sergio Pérez nas primeiras posições com Verstappen a manter a diferença de quase 0.7 seg. para os Mercedes (0.5 para Pérez).

Na zona de eliminação estavam Charles Leclerc, Kimi Raikkonen e Nikita Mazepin. Lance Stroll não tinha tempo ainda e Tsunoda estava arredado da sessão. Na segunda tentativa Leclerc foi apenas 11º à frente de Sainz em 12º que na segunda tentativa conseguiu o sétimo tempo.

Lewis Hamilton tentou uma segunda vez com o mesmo conjunto de pneus macios e conseguiu encurtar a distância para Verstappen, ficando a 0.2 seg. do tempo do neerlandês, colocando-se na segunda posição.

As últimas voltas lançadas ao traçado de Paul Ricard foram interrompidas por Mick Schumacher que teve uma saída de pista o que levou ao final prematuro da sessão, deixando fora da Q2 Latifi, Raikkonen, Mazepin e Stroll. Schumacher conseguiu uma vaga na Q2 mas os danos no seu carro impossibilitaram a presença na segunda parte da sessão.

Q2

A maioria dos pilotos fizeram as primeiras voltas com os pneus médios e apenas George Russell colocou as borrachas mais macias no início da segunda parte da sessão.

Carlos Sainz estava em primeiro quando os pilotos Mercedes não conseguiram suplantar o piloto Ferrari, com Bottas a ficar em segundo e Hamilton em quinto. Verstappen e Pérez repetiram o guião da Q1 e colocaram-se no topo da tabela, com vantagem para Pérez desta vez. O tempo de Lando Norris foi apagado por ter ultrapassado os limites de pista, enquanto os homens da Alpine entraram em pista mais tarde, para evitar o tráfego. Fernando Alonso conseguiu o sétimo tempo e Esteban Ocon o nono. Norris destronou Alonso pouco depois (segunda volta com o mesmo conjunto de médios) e Hamilton na sua segunda tentativa fez o melhor tempo da Q2 até então. Na zona de despromoção estavam Ocon, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, Russell. Schumacher que já estava eliminado à partida.

As últimas voltas lançadas da Q2 também foram feitas com pneus médios, exceto no caso de Pérez, Ricciardo e Giovinazzi. Norris, sétimo colocado nesta fase tinha ordens para entrar na box, o que colocava o jovem piloto em apuros, com o resto da concorrência em pista a tentar melhorar os seus registos.

Os pilotos que estavam em risco não melhoraram, pelo que ficamos sem Ocon, Vettel, Giovinazzi e Russell. Valtteri Bottas foi o homem mais rápido da sessão com a última volta a sorrir ao piloto finlandês.

Q3

Chegávamos a fase decisiva da qualificação, em que a pole seria entregue ao mais rápido. Pierre Gasly viu a sua primeira tentativa ser invalidada por exceder os limites de pista, com Sainz no topo da tabela, seguido de Norris, isto enquanto esperávamos pelos tempos dos Red Bull e Mercedes. Verstappen fez o melhor registo, seguido de Hamilton, Pérez e Bottas, com Verstappen a ter uma vantagem de 0.4 seg. para Hamilton. A pole parecia cair para a Red Bull.

Verstappen tratou de melhorar o seu tempo na segunda tentativa e deixou Hamilton a quase 0.8 seg. mas o #44 da Mercedes fez também uma volta espetacular e conseguiu tirar 0.5 seg ao seu primeiro tempo ficando a 0.258 seg. do piloto da Red Bull. Valtteri Bottas teve de se contentar com o terceiro lugar e Sergio Pérez foi quarto, à frente de Sainz que completou o top 5. Seguiram-se Gasly, Leclerc, Norris, Alonso e Ricciardo.

Destaques

A Red Bull deu mais uma prova de que está um furo acima da Mercedes em ritmo de qualificação. Max Verstappen foi o mais rápido e teve sempre alguma margem de segurança para Hamilton, que parecia estar arredado da luta pela pole depois do que vimos nos treinos. O britânico conseguiu mais uma vez recuperar e minimizar os estragos. Em ritmo de corrida a Mercedes poderá ter alguma vantagem sobre a Red Bull, pelo que amanhã deveremos ter uma excelente corrida, com Bottas e Pérez por perto, muito importantes para o desenrolar da prova e para as escolhas estratégicas.

Na mesma semana em que Sainz considerou Leclerc o melhor piloto em qualificação, conseguiu fazer melhor que o seu colega de equipa com um bom quinto lugar, à frente do habitual Gasly, que continua a mostrar um excelente nível. A McLaren foi mais discreta hoje, apesar de colocar dois carros na Q3 e Fernando Alonso mostrou que está cada vez mais à vontade no seu carro, com uma prestação digna de registo.

A luta Mercedes vs Red Bull promete, assim como as lutas pelo top 5 com Ferrari, McLaren e a Alpine (com Alonso) na luta por bons pontos. Paul Ricard não costuma dar corridas entusiasmantes mas este ano temos mais motivos de interesse e lutas renhidas, o que nos poderá dar uma tarde bem mais animada.