GP França F1, Pierre Gasly: “Perdemos duas posições com o pit stop” | AutoSport

Pierre Gasly terminou o GP de França, em 6º e como o melhor francês da corrida. Gasly não conseguiu aguentar os McLaren, muito por causa da estratégia definida pela equipa e teve de se contentar em terminar à frente dos Aston Martin e do Alpine de Fernando Alonso.

“Objetivamente, penso que foi uma boa corrida, terminámos atrás de alguns adversários fortes e não podemos estar demasiado insatisfeitos com isso. Obviamente, no fundo teria gostado de ter terminado ainda mais acima na grelha à frente do público em casa, mas foi uma corrida difícil e penso que fizemos o melhor que podíamos hoje [Domingo]. Perdemos duas posições com o pit stop, tanto o Ricciardo como o Charles conseguiram que o undercut desse certo, e isso custou-nos um pouco. Teremos de rever os dados e ver se poderíamos ter feito algo diferente. Dei tudo o que pude e tivemos algumas grandes lutas, por isso tenho de estar satisfeito com isso. No final do dia, penso que terminar 7º ainda pode ser considerada uma corrida forte para nós e estamos a levar para casa alguns bons pontos”.