GP França F1, Pierre Gasly: “o carro não tem sido suficientemente forte…” | AutoSport

A Alpha Tauri está confiante em poder fazer bem melhor do que tem feito até aqui, em virtude de uma novo ‘package’ aerodinâmico no Alpha Tauri AT03. Para Pierre Gasly, esta é a sua corrida caseira pelo que a motivação é ainda um pouco maior: “Quando cheguei à Fórmula 1, tive a oportunidade de ter o Le Castellet em 2018 e de experimentar a sensação de ter a ‘minha multidão’ em casa numa pista de corridas” começou por dizer Gasly, que este ano deve ter Paul Ricard pela última vez: “potencialmente este ano é a última vez, infelizmente, pois não deve estar no calendário do próximo ano. Por isso, será importante desfrutar de cada segundo. Espero realmente poder dar um forte desempenho aos adeptos para devolver a simpatia dos adeptos aqui presentes”, começou por dizer referindo-se depois às novas evoluções no seu carro: “Penso que não estamos a perder muito. Mas é extremamente equilibrado no meio do pelotão, e dois ou três décimos podem mover-nos para cima ou para baixo, sete ou oito posições neste momento. Temos estado a deslizar lentamente em direção à parte de trás do meio do pelotão nas últimas duas corridas e espero que estes melhoramentos nos possam colocar de novo na luta. Pessoalmente estou extremamente ansioso por ver o que isso traz e aquilo que vamos ser capazes de alcançar” disse Gasly, que desde o quinto lugar em Baku, tem passado por um mau bocado: “não é só falta de sorte. Só precisamos de ser competitivos. E temos sido muito lentos nas últimas corridas e agora temos de ser honestos com o nosso desempenho, o carro não tem sido suficientemente forte. E precisávamos desesperadamente desta atualização, e agora ela está a chegar este fim-de-semana. E esperemos que possa dar a volta às coisas”, concluiu que vai ter um monolugar com novas asas, um fundo modificado um perfil extrator novo.