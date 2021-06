Gp França F1, Pierre Gasly: “espero que possamos seguir a tendência” | AutoSport

O GP do Azerbaijão trouxe mais um pódio para Pierre Gasly, mas o próximo evento, em França e com público nas bancadas, pode entusiasmar o piloto da Alpha Tauri, onde normalmente, este não é muito feliz.

“Para ser honesto, não fiz nada de especial em Paul Ricard no passado. Na minha primeira corrida de F1 aqui bati com o Ocon e tive de desistir na primeira volta e em 2019 não foi um fim-de-semana fantástico e acabei em décimo. Na verdade, Baku foi outra pista que nunca tinha corrido bem para mim até este ano e por isso espero que possamos seguir a tendência e mudar isso também este fim-de-semana. O circuito é bastante especial com muitas escapatórias, ao contrário das duas últimas pistas, por isso os riscos não são tão elevados, mas ainda é bastante complicado e técnico porque há aqui alguns tipos de curva que não se encontram em mais lado nenhum, em particular a curva Beausset no sector final, a muito longa à direita seguida da esquerda. Em termos do carro, o nosso primeiro trabalho será claramente o de elaborar a melhor configuração para este layout invulgar. Ouvi dizer que os organizadores estão a permitir a participação de 15.000 espectadores por dia, o que é ótimo porque eu esperava realmente que os fãs estivessem presentes para a minha corrida de casa. É importante poder partilhar o fim-de-semana com eles e é significativo, pois será a primeira vez que irei correr em frente a uma multidão em casa como vencedor de um Grande Prémio, depois da minha vitória em Monza no ano passado. Vai torná-lo muito especial, pelo que me sinto um pouco impaciente por experimentar isso. E o pódio em Baku chamou a atenção das pessoas, por isso tive muito interesse mediático para lidar. Não quero esgotar-me antes do fim-de-semana começar, por isso estamos a tentar geri-lo da melhor forma possível”.