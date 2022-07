GP França F1, Pierre Gasly espera “lutar pela pole position” com as novas atualizações | AutoSport

Apesar de não ir à Q3 desde o GP do Azerbaijão, Pierre Gasly espera que as novas atualizações no seu carro o coloquem a “lutar pela pole position” neste Grande Prémio de França. Um exagero do francês, mas que mostra muita confiança.

Os últimos tempos não têm sido fáceis para Pierre Gasly, uma vez que a Alpha Tauri atrasou o pacote de atualizações e a equipa tem caído a pique na tabela de construtores, encontrando-se atualmente em oitavo lugar, à frente apenas da Aston Martin e da Williams, e está numa série de três Grandes Prémios sem conquistar qualquer ponto.

Após mais um ‘desastre’ na Áustria, a Alpha Tauri diz ter encontrado o motivo para a sua falta de competitividade e coloca à disposição de Gasly um monolugar com um vasto pacote de atualizações, com principal enfoque no novo fundo e na nova carroçaria.

O francês espera que estas novas atualizações sejam a chave que o coloquem a lutar pela pole position, em Paul Ricard.

“Espero que possamos lutar pela pole position, veremos como corre”, disse o jovem de 26 anos.

“Se conseguirmos lutar com estes dois rapazes à minha direita [Perez e Hamilton], irei ficar feliz. Esse é o objetivo”.

A melhor qualificação de Gasly esta época ocorreu no Grande Prémio do Azerbaijão, onde partiu para a corrida no sexto lugar: “Penso que não estejamos muito longe”, disse, “mas o pelotão do meio é muito equilibrado e dois ou três décimos podem colocar-te para cima e para baixo sete ou oito posições, no momento”.

“Nós estivemos apenas a deslizar lentamente em direção ao fundo do pelotão do meio nas últimas duas corridas e esperamos que estas atualizações nos possam colocar de novo na luta e impulsionem este fim-de-semana importante para mim”, diz o piloto da Alpha Tauri.

“Precisávamos desesperadamente deste pacote de evoluções e agora chega este fim-de-semana. Esperemos que possa dar a volta à nossa época”.

Eduardo Moreira