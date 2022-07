GP França F1, Pierre Gasly: ” Desde esta manhã tem sido muito mais difícil” | AutoSport

Pierre Gasly era visto como um dos favoritos para passar à Q3 na qualificação de hoje, olhando para as prestações do francês nos TL1 e 2. Mas hoje o ritmo do seu Alpha Tauri esfumou-se e o #10 foi eliminado logo na Q1, uma surpresa. Gasly não escondeu o desagrado por ter sido eliminado tão precocemente e admitiu não saber o motivo da diferença de andamentos:

“Ontem estávamos confortavelmente no top 10 e desde esta manhã tem sido muito mais difícil. Não entendo ainda porque aconteceu, mas estou muito desapontado por falhar a Q2 por um ou dois centésimos. Ontem o ritmo nos stints longos não foi o melhor, mas amanhã é outro dia e de onde arrancamos não temos nada a perder. Vamos analisar tudo hoje e tentar encontrar um bom plano para amanhã.”