GP França F1: Paul Ricard em ‘stand-by’

O Grande Prémio da França, no circuito de Paul Ricard, está previsto correr-se no dia 28 de junho. Mas, Eric Boulier, a representar o Grande Prémio, diz que os promotores estão em “stand-by” para saber o que acontece, com o mundo envolvido na pandemia do coronavírus (COVID-19).

Boulier também negou que a mudança da data das 24h de Le Mans vai influenciar a ronda em Paul Ricard da Fórmula 1.

“É impossível comparar Le Mans e a decisão de marcaram a corrida para setembro (19 e 20 de setembro), com o que vai acontecer em Paul Ricard. Estamos a falar de 22 eventos com 22 promotores diferentes. Estamos em stand-by neste momento, porque a prioridade é a saúde.”

“O FOM gostaria que a temporada começasse em Baku, mas a situação não se pode prever. A única certeza que temos é que vamos ter um impacto enorme nas vendas da bilheteira.”

“Sabemos que as pessoas estão mais preocupadas com outras coisas do que estar num Grande Prémio. Mas, quanto ao GP da França, em último caso, os bilhetes serão reembolsados. “