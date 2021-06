GP França F1: O que esperar das lutas na frente? | AutoSport

É verdade que as corridas de Fórmula 1 em Paul Ricard têm sido um bastião da Mercedes, desde que o circuito voltou ao calendário em 2018, com Lewis Hamilton a vencer as duas realizadas até agora, só não tendo estado na frente uma única volta (Kimi Raikkonen). Por isso, é com alguma surpresa que vemos a Red Bull a assumir o papel de ‘força maior’ este fim-de-semana. Isso diz muito do que tem evoluído a equipa de Milton Keynes e se até aqui se tem falado muito das dificuldades da Mercedes, essas estão expostas, porque há quem agora lhes dê luta. Portanto é muito menos demérito da Mercedes, mas sim mérito da Red Bull.

Os líderes do campeonato, a Red Bull estiveram mais rápidos ao longo dos treinos de sexta-feira, e também na qualificação, enquanto em ritmo de corrida as coisas parecem mais iguais, ainda que com uma pequena vantagem da Red Bull. Depois de um forte TL3, converteram isso numa pole position, com Max Verstappen, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas logo a seguir, na frente de Sergio Pérez.

A Mercedes não está mal, e espera-se que, pelo menos Hamilton possa dar luta à Red Bull, e ninguém se iria admirar muito se vencer a corrida. Na verdade, esta tem tudo para ser uma grande luta a quatro, mas como ela se vai desenrolar, no final da primeira volta já teremos uma ideia melhor…