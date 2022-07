GP França F1: Nyck De Vries substitui Lewis Hamilton no TL1 | AutoSport

Nyck de Vries vai substituir Lewis Hamilton na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de França de Fórmula 1. O neerlandês, piloto da Mercedes EQ na Fórmula E, já tinha pilotado o monolugar da Williams na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Espanha e, desta feita, vai estar agora ao volante do ‘Flecha de Prata’ do sete vezes campeão do mundo.

Segundo os regulamentos, todas as equipas têm que atribuir duas sessões de TL1 a um piloto júnior, durante a época.

A Mercedes revelou que Hamilton escolheu o circuito Paul Ricard como a sua sessão a falhar, enquanto que a escolha de George Russell virá mais para o final do ano.



Eduardo Moreira