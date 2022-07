GP França F1: Nicholas Latifi vai pilotar o ‘novo FW44’ | AutoSport

Nicholas Latifi vai poder, finalmente, experimentar a versão mais evoluída do monolugar da Williams neste Grande Prémio de França, em Paul Ricard.

A Williams parece ter abandonado definitivamente o conceito inicial do FW44, uma vez que, depois do feedback positivo que teve com Alex Albon, finalmente ‘ofereceu’ o ‘novo’ carro a Latifi.

O piloto de 27 anos mostrou-se empolgado por finalmente pilotar o carro com as novas atualizações: “Estou super entusiasmado por chegar a França porque é a primeira corrida onde vou ter o pacote de evoluções. Vimos alguns sinais positivos do carro do Alex, por isso estou ansioso pela minha primeira experiência.”

“Espero que nos possa dar ritmo extra e que nos coloque mais na luta.”, concluiu.

O piloto canadiano é o único da grelha em 2022 que ainda não somou qualquer ponto.

Eduardo Moreira