GP França F1: Mercedes agradada com novas medidas de fiscalização | AutoSport

A Mercedes mostrou-se agradada com a fiscalização mais apertada às pressões dos pneus, depois do “caso Baku” em que a Red Bull e a Aston Martin foram indiretamente acusadas de não cumprir com os parâmetros fornecidos pela Pirelli.

Para Toto Wolff esta medida permite igualdade para todas as equipas evitando truques que favorecem apenas quem não cumpre com o estipulado:

“Penso que só queremos ter condições de igualdade”, disse o diretor da equipa Mercedes. “Sempre estivemos dentro dos limites que nos foram dados pela Pirelli”, disse Wolff. “E a lógica é que se começarmos com as prescrições, só há uma direção e esta é para cima, em termos de pressão dos pneus. Não há maneira de descer. Portanto, estivemos sempre do lado certo da questão da legalidade”.

A Red Bull tem-se defendido, de forma pouco veemente diga-se, afirmando que tem cumprido sempre com os parâmetros fornecidos, como disse Christian Horner: “Penso que sempre cumprimos as diretrizes da Pirelli e as regras da FIA. É isso que vamos continuar a fazer”.