GP França F1, Max Verstappen: “tivemos que trabalhar muito mas compensou” | AutoSport

Max Verstappen venceu o GP de França, com duas ultrapassagens a Lewis Hamilton na pista e boa manobra da equipa, em termos de estratégia, mesmo depois de ter perdido a posição logo na primeira curva da corrida, que como explicou, apenas sentiu a traseira do RB16 a fugir: “Perdi a traseira, só isso. Tentei corrigir, corrigir, mas continuou a ir”.

Verstappen, logo após a corrida, esclareceu que a primeira parte da corrida foi complicada, por causa do vento.

“No princípio foi super dificil com o vento. Numa volta estávamos bem com o balanço da carro, na próxima já escorregávamos por todo o lado. Foi dificil manter o carro estável, penso que quando fizemos o primeiro pit stop e mudamos para o composto duro, eles [Mercedes] estavam a pressionar atrás, mas depois decidimos fazer duas paragens e no fim deu resultado, tivemos que trabalhar muito mas compensou.

Tive muito carros atrasados para ultrapassar, mas felizmente correu bem e tivemos uma boa luta no fim.

Estivemos toda a corrida a lutar entre nós, penso que será assim até ao fim da temporada.”