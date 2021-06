GP França F1, Max Verstappen: “tenho a certeza que a Mercedes voltará a ser muito forte” | AutoSport

A Red Bull nunca liderou uma volta em Paul Ricard, mas a Honda liderou mais voltas neste local do que qualquer outro construtor de motores. É por isso, que Max Verstappen avisa que mesmo pensando que os Mercedes serão mais fortes no traçado francês, quer chegar ao pódio em Paul Ricard.

“Estou a sentir-me bem, mas tenho a certeza que a Mercedes voltará a ser muito forte nesta pista mais “normal”, por isso temos de continuar a puxar e continuar a melhorar até ao fim, porque nunca é suficiente. Até agora, a época tem sido bastante boa para nós, mas temos de nos lembrar que ainda há muitas corridas pela frente. Estou satisfeito com os resultados das corridas que tivemos até agora e que estamos a liderar o campeonato, mas também temos de estar lá a liderá-lo em Abu Dhabi, isso é tudo o que importa. O Circuito Paul Ricard é uma pista rápida. Há algumas curvas rápidas no final da volta e também é preciso ter bastante cuidado com a degradação dos pneus. Também há muitas lutas, por isso às vezes é um pouco estranho porque há muito espaço, o que é claro que é completamente diferente dos dois circuitos citadinos em que acabámos de passar. Estou ansioso por regressar e, esperemos, pisar o degrau de cima do pódio.”