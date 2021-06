GP França F1, Max Verstappen: “Não marcamos nenhum ponto hoje, mas foi um excelente dia” | AutoSport

Max Verstappen conseguiu bater toda a concorrência na qualificação do GP de França, com um tempo canhão de 1:29.990s, sendo o único piloto a entrar no segundo 29. Verstappen marca assim, o regresso à primeira posição da grelha, que apenas tinha conseguido na primeira corrida do ano no Bahrein.

Tradicionalmente, Paul Ricard é uma pista melhor para os Mercedes do que para os Red Bull. O piloto neerlandês fez questão de enunciar isso mesmo.

“Até agora tem sido um fim de semana positivo, numa pista onde normalmente é muito difícil para nós, mas ontem os TL2 marcaram a reviravolta e fizemos ainda melhor ainda hoje. Conseguir a pole position foi mesmo muito bom. Não marcamos nenhum ponto hoje, mas para nós foi um excelente dia e claro, temos de terminar amanhã e tentar obter os 25 pontos que perdemos em Baku, mas é uma grande performance nossa e espero conseguirmos continuar assim.”